Ex-primeiro-ministro António Costa sofreu acidente na Azinhaga

Das cem oliveiras para José Saramago, uma iniciativa no âmbito das celebrações do centenário do nascimento do escritor, a árvore baptizada com o nome de António Costa foi literalmente arrancada pela raiz por um automobilista que perdeu o controle da sua viatura.

Das cem oliveiras para José Saramago, uma iniciativa no âmbito das celebrações do centenário do nascimento do escritor, a árvore baptizada com o nome de António Costa foi literalmente arrancada pela raiz por um automobilista que perdeu o controle da sua viatura. Que se saiba o condutor não sofreu ferimentos, mas o carro e a árvore ficaram gravemente afectados. A árvore com o nome de António Costa ficou de tal modo danificada que acabou em lenha para a lareira que vai ser ou já foi acesa por um dos moradores da Azinhaga. Curiosamente, das 100 árvores plantadas, só uma morreu, e outra foi para o galheiro, precisamente a que tinha o nome do ex-líder socialista e ex-primeiro-ministro António Costa, agora o principal crítico do seu ex-ministro e camaradinha Pedro Nuno Santos.