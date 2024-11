Um ministro que gosta de andar no terreno

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve na sexta-feira em Santarém para reunir com autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Mas antes da reunião, que foi à tarde, o governante andou pelo centro histórico da cidade, quiçá para apreciar a obra que tem sido feita pelos autarcas do seu partido, e até aproveitou para ir ao barbeiro. “É essencial estar no território e ver de perto, uma coisa é o papel e a teoria, outra a observação e a decisão”, vincou Miguel Pinto Luz nas redes sociais. Quanto à qualidade do corte de cabelo não fez qualquer observação, sendo certo que também já não havia muita ponta por onde pegar...

Nota: Na foto de cima Miguel Pinto Luz com a barba ainda rija num encontro em Coimbra no mesmo dia.