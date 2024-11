Abana mas não cai!

Na última semana, responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente estiveram a visitar o concelho de Arruda dos Vinhos e alguns locais onde vão ser realizadas intervenções no domínio hídrico.

Na última semana, responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente estiveram a visitar o concelho de Arruda dos Vinhos e alguns locais onde vão ser realizadas intervenções no domínio hídrico. Entre elas estão algumas obras de engenharia capazes de arrepiar as mentes mais sensíveis, como esta que a foto ilustra. É certo que o aspecto da ponte não é bonito, mas, caramba, toda a gente sabe que quem vê caras não vê corações. E se esta ponte não caiu com as últimas intempéries, mal será que seja agora...