Afinal sempre há IC3

Há pelo menos três décadas que se anda a falar do Itinerário Complementar nº 3 (IC3) entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha.

tem-se arrastado nos planos dos sucessivos governos, porque os governantes entretanto quando estavam a pesquisar o traçado na Google Maps descobriram que afinar já existe o IC3. O traçado está assinalado no mapa para que não restem dúvidas de que a estrada de Almeirim para a Chamusca não é a Nacional 118.