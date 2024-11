Encontro caravanista

Quem vive junto ao campo de futebol do Juventude da Castanheira, em Castanheira do Ribatejo, tem notado, nas últimas semanas, um aumento radical do número de caravanas estacionadas.

Quem vive junto ao campo de futebol do Juventude da Castanheira, em Castanheira do Ribatejo, tem notado, nas últimas semanas, um aumento radical do número de caravanas estacionadas no local, havendo dias em que há mais de uma dezena. O Cavaleiro Andante andou pelo estacionamento e comprovou que já só falta mesmo criar balneários públicos no local para que o espaço se pareça com um parque de campismo....