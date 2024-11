Estágio eleitoral

Em Vila Franca de Xira longe vão os tempos em que se faziam cerimónias para inaugurar obra feita. Nas últimas semanas instalou-se uma nova moda no executivo socialista, que passa por promover cerimónias públicas de lançamento das obras e dos projectos mesmo quando ainda não há nada para mostrar. Foi assim quando se anunciou com pompa e circunstância a simples adjudicação do projecto para o Teatro Salvador Marques e agora com o arrancar da obra do parque de estacionamento da Póvoa de Santa Iria. Com as eleições a poucos meses de distância, é caso para dizer que o executivo já está a fazer o estágio para ir preparando os jogadores....