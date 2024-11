Desacerto de agendas

No mesmo dia, a 1 de Dezembro, as duas principais colectividades de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, decidiram realizar cada uma a sessão solene evocativa do seu aniversário.

No mesmo dia, a 1 de Dezembro, as duas principais colectividades de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, decidiram realizar cada uma a sessão solene evocativa do seu aniversário: de um lado, o Alhandra Sporting Club, às 16h00, na sua sede, distinguindo os sócios mais antigos no dia em que celebra 103 anos; do outro, a Sociedade Euterpe Alhandrense, que às 15h30 agendou também a sessão solene de celebração dos seus 162 anos. Não custava nada as duas associações terem-se entendido para evitar uma sobreposição de eventos deste tipo. A menos, claro, que esse seja mesmo o objectivo: separar o trigo do joio....