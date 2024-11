Placa com direitos de autor

Não deve haver autarca que não goste de inaugurações, particularmente do acto de descerrar placas e plaquinhas, sobretudo se tiverem o seu nome inscrito nelas. O presidente da Junta de Aveiras de Baixo, José Martins, não deve ser dos que foge à regra, mas, no caso deste, não pode ser uma placa qualquer, tem de ter direitos de autor. Veja-se o caso da requalificação dos balneários públicos - inaugurados pela primeira vez em 1976 -, que levaram com uma nova placa, onde o autarca do PSD mandou escrever: “vi, não gostei, e diligenciei pela requalificação”. Pode haver quem ache que foi atrevimento ou prepotência, mas o Cavaleiro Andante vai dar o benefício da dúvida ao autarca e pensar que se tratou de uma espécie de verborreia mental...esperemos que não seja crónica! .