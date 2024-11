Uma ministra sem o rei na barriga

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, chegou antes do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Santarém à inauguração da Igreja de São João do Alporão.

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, chegou antes do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Santarém à inauguração da Igreja de São João do Alporão, no centro histórico da cidade, e o seu estatuto ministerial passou despercebido a muita gente, que ainda não está familiarizada com a sua cara. Até porque, neste país, os ministros da Cultura não costumam ter o mediatismo de outros colegas de Governo, como os da Saúde, da Justiça ou da Educação. O que, diga-se, não é necessariamente mau. A ministra irradiou simpatia e à vontade entre a plebe e até aproveitou para tirar uma fotografia com os elementos do Rancho Folclórico de Alcanhões, que abrilhantaram a cerimónia com um fandango. Um exemplo para muitos políticos, do seu e de outros partidos, que acreditam ter o rei na barriga e uma bênção divina recebida à nascença....