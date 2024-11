Vistas curtas

O mapa de pessoal enviado pela Câmara de Alenquer aos autarcas da oposição, em conjunto com o orçamento para 2025, mal se conseguia ler.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O mapa de pessoal enviado pela Câmara de Alenquer aos autarcas da oposição, em conjunto com o orçamento para 2025, mal se conseguia ler. “As rubricas estavam ilegíveis e eu tenho óculos graduados. Nem sequer se viam quando aumentadas no computador”, disse o vereador da CDU, Ernesto Ferreira. É no que dá o município ter um mapa de pessoal tão pequeno, tão pequeno que nem se vê... .