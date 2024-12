Fado, Futebol e...

partilhe no Facebook

Em tempos dizia-se que Portugal era o país os três “F”: Fado, Fátima e Futebol. Em Vila Franca de Xira, na última Gala de Mérito Desportivo, um dos momentos de animação contou com duas dessas vertentes ao vivo: uma guitarra de fado no palco e um talentoso jogador a dar uns toques na bola no meio da audiência. Só faltou mesmo foi uma aparição divina!.