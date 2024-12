Foi de ficar de boca aberta!

A última Gala de Mérito Desportivo da Câmara de Vila Franca de Xira realizou-se no Pavilhão Municipal do Cevadeiro, ao contrário do auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense como é habitual.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, anunciou que a ideia de fazer a gala no pavilhão foi conseguir ter lugar para todos os que quiseram assistir: os atletas, amigos, familiares e o público em geral. O recinto foi adaptado para receber todos os convidados e o palco estava cheio de tecnologia e luzes - incluindo tradução simultânea em língua gestual, o que deixou muita gente de boca aberta com tanta modernidade!.