Oposição “dá de frosques” em Salvaterra

O PS de Salvaterra de Magos votou o orçamento para 2025 sem a presença do eleito do Bloco de Esquerda, Luís Gomes.

O PS de Salvaterra de Magos votou o orçamento para 2025 sem a presença do eleito do Bloco de Esquerda, Luís Gomes, que desapareceu do mapa sem aviso, e de um representante do Chega, depois da renúncia aos mandatos da vereadora Helena Lino e da sua substituta Maria Júlia Blauth, em Outubro deste ano. Se a vida da oposição em Salvaterra já era difícil, com os vereadores a “darem de frosques” desta forma só estão a dar abébias a quem governa e, sobretudo, a dar um péssimo exemplo do que é estar na vida autárquica.