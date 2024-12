Politiquices em Tomar

Um dos assuntos mais falados em Tomar nas últimas semanas foi a realização de uma assembleia municipal extraordinária para assinalar o 25 de Novembro. Convocada por via de um requerimento do PSD e CDS, a sessão que estava marcada para esse mesmo dia não se realizou por falta de quórum. PS, Bloco de Esquerda e CDU não marcaram presença em forma de protesto, o que gerou muitas críticas por parte do PSD, que até disse que este era um dos episódios mais negros da história da política em Tomar. Com tantos assuntos que geram preocupação na população tomarense, continua a debater-se o sexo dos anjos apenas para ter algum aproveitamento político. Enfim…politiquices! .