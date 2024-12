As reuniões da Nersant são uma seca

O ex-vice-presidente da Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant, António Rodrigues, diz que foi um dirigente um bocado ausente porque “tinha mais que fazer”. O antigo presidente da Câmara de Torres Novas, que esteve nos órgãos directivos da associação no mandato anterior, de Domingos Chambel, fez a afirmação em tribunal quando testemunhava no julgamento do caso interposto pelo ex-presidente da comissão executiva, António Campos, que se despediu por justa causa. Rodrigues, que antes já tinha ficado admirado por a sessão estar a ser gravada, como é obrigatório no tribunal, acrescentou que as reuniões da direcção eram uma “grande seca” porque demoravam muito tempo.