O fantasma do Natal passado

O Natal é uma época de paz, harmonia e amizade entre toda a gente, mas na Feira de Natal em Alverca a polémica instalou-se porque entre as diversões presentes na Feira de Natal está uma Casa do Terror, pronta para pregar uns valentes sustos de morte aos mais aventureiros que já não sentem arrepios com a imagem de um homem gordo vestido de vermelho a descer pelas chaminés de noite. O caso tem gerado uma onda de indignação popular de tal forma que a casa dos horrores já se transformou, literalmente, num pesadelo para os autarcas locais que permitiram esta brincadeira....