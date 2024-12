Um futuro incerto

A entrevista que Diamantino Duarte, presidente da concelhia do PS de Santarém, deu a O MIRANTE, afirmando que faltam figuras de referência ao partido no concelho, parece ter aliviado um pouco as hostilidades, ao contrário do que era previsto.

A entrevista que Diamantino Duarte, presidente da concelhia do PS de Santarém, deu a O MIRANTE, afirmando que faltam figuras de referência ao partido no concelho, parece ter aliviado um pouco as hostilidades, ao contrário do que era previsto. Na última reunião camarária, o vereador socialista Nuno Russo começou a sessão a fazer acrobacias para resolver os problemas de som, um momento que gerou boa disposição no salão nobre dos Paços do Concelho. É sempre bom ver autarcas a abandonar as formalidades e a resolverem os seus problemas, mesmo que isso os coloque em posições mais delicadas. A actual leveza de Nuno Russo também é de saudar porque demonstra fair play e poder de encaixe depois de ter sido posto no lugar pelo presidente da concelhia do seu partido.