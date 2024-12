Venha daí um milagre de São Ricardo!

Ao que consta, os serviços da Segurança Social em Santarém encerrados desde 1 de Outubro, devido a problemas de qualidade do ar no edifício, vão passar a funcionar provisoriamente na vizinha delegação do Instituto Português da Juventude (IPDJ). Pode ser que esta mudança desperte a atenção para a necessidade de reparar e pintar as paredes exteriores do edifício do IPDJ, que bem necessitadas de obras andam. E como o novo presidente do IPDJ até é o ex-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, seria uma oportunidade para demonstrar aos mais cépticos que, afinal, santos da casa também fazem milagres....