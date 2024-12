partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A compreensão da língua chinesa para os ocidentais sempre foi um quebra-cabeças e, no nosso país, a expressão máxima dessa dificuldade está na frase ‘isto para mim é chinês’ quando pouco ou nada se percebe sobre determinado assunto. Na Avenida Nações Unidas, no Porto Alto, Samora Correia, está uma publicidade (na foto) que nem uma palavra portuguesa tem no outdoor. Que a presença da comunidade chinesa nestas paragens é abundante todos sabemos, mas também não é preciso exagerar…a não ser que a intenção seja deixar toda a gente que ali passa como burros a olhar para um palácio.