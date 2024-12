Segurança premium

O vazadouro da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, situado na vila do Sobralinho, está a ser alvo de queixas.

O vazadouro da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, situado na vila do Sobralinho, está a ser alvo de queixas por parte dos vizinhos por estar cheio de resíduos por recolher há meses. Não apenas isso como as portas do vazadouro estão protegidas por este incrível e sofisticado método de segurança. O presidente da junta diz que está sempre a colocar cadeados na porta e que estes acabam arrombados pela comunidade que ali aproveita para ir despejar lixo à revelia da junta. Ao menos assim abrir a porta dá menos trabalho....