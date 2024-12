Frente fria

Jorge Zacarias, histórico dirigente da Sociedade Euterpe Alhandrense, esteve durante vários anos em cargos de nomeação política na Câmara de Vila Franca de Xira, primeiro como adjunto de Fernando Paulo Ferreira, no último mandato de Maria da Luz Rosinha como presidente, e depois como adjunto do presidente Alberto Mesquita. Segundo consta, no início deste mandato, Jorge Zacarias foi arredado do círculo próximo do novo presidente, Fernando Paulo Ferreira, e essa tem sido uma espinha difícil de engolir. Custa a crer como Jorge Zacarias, que dormiu com o poder e conhece todos os protagonistas do município, se venha agora queixar de falta de diálogo com a mesma câmara onde ele próprio teve gabinete. É caso para dizer que pior cego é mesmo aquele que não quer ver....