Pouca terra, pouca terra...

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, juntou a sua voz ao coro de críticas que a iluminação de Natal tem recebido no concelho, depois de já se terem ouvido queixas na semana anterior sobre o funcionamento de uma casa fantasma no mercado de Natal de Alverca. O autarca condenou o funcionamento do comboio de Natal de VFX, que disse estar “com um ar triste”, acrescentando que já viu funerais mais animados. Realmente há qualquer coisa no comboio que, ao contrário de outros que andam a circular noutras cidades da região, parece estar a faltar. Pelos vistos, o espírito natalício fez greve!.