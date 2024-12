O presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), fez saber através das redes sociais que está de regresso aos treinos, admitindo que vinham a ser adiados no tempo. Na fotografia, o autarca surge na sua caminhada matinal e refere que “a vontade é sempre inabalável, como em tudo o resto”. O Cavaleiro Andante apoia a ideia até porque com as autárquicas à porta começam as inaugurações acompanhadas de petiscos e bons vinhos e há que queimar calorias, porque um autarca não é de ferro!.