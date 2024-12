Apagão do Advento

Alenquer é conhecida por ser a Vila Presépio mas este ano, a semana e meia do Natal, as ruas ainda não têm a habitual iluminação alusiva à quadra.

Alenquer é conhecida por ser a Vila Presépio mas este ano, a semana e meia do Natal, as ruas ainda não têm a habitual iluminação alusiva à quadra. A Câmara de Alenquer diz que a culpa é da empresa que ganhou o concurso e que não cumpriu, apesar do concurso público para a iluminação só ter sido lançado a 4 de Novembro. A população ficou triste com a situação mas o Cavaleiro Andante vê o lado positivo: a conta da luz este ano vai ser mais simpática....