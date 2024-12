Excitações linguísticas em Azambuja

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, que anda a ser acusado de não respeitar as mulheres por ter dito à vereadora do Chega, entre outros mimos, que anda com uma “excitação terrível”, é afinal um homem pela igualdade de género.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, que anda a ser acusado de não respeitar as mulheres por ter dito à vereadora do Chega, entre outros mimos, que anda com uma “excitação terrível”, é afinal um homem pela igualdade de género. Se dúvidas houvesse, bastaria ouvir a reunião pública de 5 de Dezembro na qual o autarca do PS diz ao vereador Rui Corça (PSD) para não se excitar. Afinal, Silvino Lúcio usa para ambos os sexos a mesma língua portuguesa que, como já disse, pode ser “muito traiçoeira”. Não será por isso de estranhar se qualquer dia disser ao vereador que é bom de língua... .