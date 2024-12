Uma linha sem norte nem sorte

partilhe no Facebook

A ferrovia parece que está embruxada na zona de Santarém. Foi a variante ferroviária que nunca saiu do papel; é a supressão de passagens de nível prometida há décadas que continua por fazer, apesar dos reiterados anúncios; é a passagem de nível do Peso encerrada há anos após acidentes mortais, sem que apareça alternativa; é o deslizamento de terras que levou a berma da estrada que corre paralela à Linha do Norte na Ribeira de Santarém, por resolver há quase um ano. Caso para dizer que, em Santarém, a linha continua sem norte nem sorte….