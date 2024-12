Soares é fixe e o PSD não se esqueceu dele

O centenário do nascimento de Mário Soares foi evocado na última reunião de câmara de Santarém mas quem puxou o assunto para a mesa foi o presidente do município, João Leite, que é do PSD, já depois da primeira ronda de intervenções do período de antes da ordem do dia. Dado o mote, a bancada socialista lá corrigiu o tiro, ou melhor, o lapso de memória, e o vereador Manuel Afonso falou alguns minutos sobre a vida e obra do antigo líder do seu partido e partilhou também algumas memórias pessoais de antes e pós-25 de Abril. Mas as coisas não se ficaram por aí, pois João Leite ainda tinha outro trunfo na manga e voltou à carga para lançar a ideia de se homenagear Mário Soares na toponímia da cidade, dando o seu nome a uma nova avenida. Uma jogada política de mestre, que deixou o PS completamente nas covas....