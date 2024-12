Um encontro à mesa de dois velhos camaradas

Dois velhos amigos com o futuro político envolto em névoa encontraram-se à mesa em Almeirim. O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro (PS), e o ex-líder nacional do Partido Socialista, António José Seguro, hoje produtor de vinho e azeite, puseram a conversa em dia durante um repasto acompanhado por um néctar da produção de Seguro. “E não é que estava bom… Quase tão bom como os nossos de Almeirim”, comentou Pedro Ribeiro, referindo-se à ‘pomada’ do camarada socialista. O Cavaleiro Andante não sabe do que se falou ao almoço, mas aposta que a possibilidade de Ribeiro ser candidato à Câmara de Santarém e de Seguro ser putativo candidato à Presidência da República estiveram no menu logo nas entradas.