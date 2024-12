Mandar foguetes antes da festa

O PSD de Benavente regozijou-se, em comunicado, com a promessa do Ministério do Ambiente de investir 7 milhões de euros no rio Sorraia.

O PSD de Benavente regozijou-se, em comunicado, com a promessa do Ministério do Ambiente de investir 7 milhões de euros no rio Sorraia, nos concelhos de Coruche e Benavente, a partir já do próximo ano. A intervenção prevê a limpeza e combate à praga de jacintos-de-água, a renaturalização das margens e reparação das pontes da Escusa e do Rebolo, infraestruturas cruciais para a mobilidade e segurança das populações da região. O PSD de Benavente, liderado por Luís Feitor, saudou a decisão do Governo, criticou a ausência de acções concretas e de empenho dos autarcas do PS e do PCP e fez questão de referir que a bem da população do concelho de Benavente “está cá” o PSD para dar uma nova vida ao rio Sorraia e resolver um problema que mais ninguém resolveu. O Cavaleiro Andante, que já tem muitos anos disto, não quer ser desmancha-prazeres, mas recomendaria a prudência que o PSD fosse mais contido nos festejos e guardasse o foguetório para o final das obras. É que de promessas está o mundo cheio....