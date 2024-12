Russos em retirada

No início do actual mandato autárquico, o então presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, mencionou, em reunião do executivo, a curiosidade de a vereação passar a contar com uma dupla representação de Russos.

No início do actual mandato autárquico, o então presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, mencionou, em reunião do executivo, a curiosidade de a vereação passar a contar com uma dupla representação de Russos – os vereadores Nuno Russo (PS) e Diogo Russo Gomes (PSD). Pois bem, agora é hora de o Cavaleiro Andante revelar que já não há Russos na Câmara de Santarém. Diogo Russo Gomes já tinha suspendido o mandato há uns meses, na sequência da polémica do skate parque, e agora foi a vez de Nuno Russo (na foto) deixar o combate autárquico e retirar-se para a actividade privada. É uma coisa rara de se ver, mas ainda há sítios de onde os Russos batem em retirada. Embora ainda estejam a tempo de voltar....