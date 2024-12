Até a barraca abana!

Poucas horas antes do município de Loures ter sido notícia nacional por querer demolir um conjunto de barracas em Santa Iria da Azóia e deixar 70 pessoas - incluindo 21 crianças - sem tecto a poucos dias do Natal, a vice-presidente da Câmara de Loures, Sónia Paixão, sentava-se em Arruda dos Vinhos ao quentinho a debater com o presidente de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, a importância da educação intergeracional, nos chamados EduTalksArruda. Sónia Paixão falou, segundo o município de Arruda dos Vinhos, “da necessidade de implementar políticas que promovam o intercâmbio de saberes entre gerações e o reforço dos laços comunitários”. Ele há realmente muitos tipos de laços no mundo, do mais fatal siciliano ao formal chanel, mas em Loures ficou a saber-se que alguns laços são tão fortes que até podem incluir bulldozers e outras máquinas de demolição....