O estacionamento no parque subterrâneo do Cartaxo passou a ser pago e, com isso, acabou-se a mama para quem fazia daquela infraestrutura municipal garagem para guardar o popó durante todo o ano. O mau da fita passou a ser o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), mas o autarca é o que menos culpas tem no cartório. Em primeiro lugar, porque o parque foi construído há uma dúzia de anos pela governação socialista, que liderou o município durante quase meio século, e o pagamento sempre esteve previsto. Em segundo lugar, porque a taxação do estacionamento é uma imposição, até agora incumprida, devido ao município do Cartaxo estar sob assistência financeira do Fundo de Apoio Municipal (FAM) há cerca de uma década. E, em terceiro, porque não foi João Heitor que deixou as contas da Câmara do Cartaxo de pantanas. Por isso, agora, é pagar e não bufar....