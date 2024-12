As reviengas de Rute Miriam

Rute Miriam, que durante vários anos foi vice-presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos eleita pelo Partido Socialista, parece não ter gostado de ver o partido rosa fintar as suas pretensões à presidência nas últimas autárquicas - colocando Carlos Alves, actual presidente, no seu lugar - e acabou por renunciar ao mandato. Agora percebe-se porquê, ao ter apresentado a sua candidatura à presidência da câmara em 2025 por uma lista de supostos independentes em que a espinha dorsal é composta pela estrutura local do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS. O Cavaleiro Andante, que adora reviengas políticas, não pode deixar de elogiar esta finta que Rute Miriam fez ao Partido Socialista de Arruda dos Vinhos. Resta saber agora o que acharão os eleitores desta mudança de camisola....