Era uma vez...o vinho!

No final de Novembro, Arruda dos Vinhos fez jus ao nome e realizou uma formação em storytelling (conto de histórias) aplicada ao enoturismo, no âmbito de um protocolo assinado entre o município e o Turismo de Portugal. Há muito tempo que se sabe que o vinho é um excelente catalisador de contadores de histórias, mas em Arruda dos Vinhos levou-se o assunto a sério, com direito a visita às adegas e tudo. O pior é se algum dos participantes tem o chamado mau vinho: aí as histórias podem dar em contos de terror....