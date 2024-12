A confusão da correria natalícia

O Natal é tempo de paz, harmonia e serenidade e em Alverca - à semelhança de outras cidades da região - está a ser um tempo de caos, buzinadelas, insultos gritados à janela e nervos à flor da pele. Por estes dias são muitos os que andam numa correria desenfreada para comprar as últimas prendas ou comprar aquela posta de bacalhau que falta na mesa. Um exemplo do caos que anda instalado nas ruas por estes dias é o do Salinas Park, em Alverca, onde a multidão tem sido tanta que o trânsito tem feito um verdadeiro nó no centro da cidade, deixando muita gente parada longos minutos. É aguentar no pára-arranca e desejar que Janeiro venha rápido....