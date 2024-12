Ricardo Magalhães, eleito pelo PS na Assembleia Municipal do Cartaxo, leu uma recomendação na última sessão para que seja facultado transporte dos munícipes a concelhos vizinhos para a prática de hidroginástica, uma vez que as piscinas cobertas do Cartaxo estão encerradas desde 2022 por falta de manutenção, que deixou os filtros no estado em que mostra a imagem. O PS que não manteve as piscinas quando governava a câmara, é o mesmo que agora faz exigências a quem lhe sucedeu na gestão municipal e herdou esse e muitos outros problemas. Uma situação irónica causada por mais um episódio de memória curta, tão comum entre a nossa classe política….