Mupis ou alcatrão?

O Chega recomendou na última Assembleia Municipal do Cartaxo que a câmara melhore a comunicação com os munícipes através de mupis digitais que custam, cada um, 50 mil euros, segundo valores revelados pelo presidente da câmara, João Heitor (PSD). O líder do município fez questão de trazer o eleito do Chega Miguel Ribeiro à terra, enfatizando que “vivemos num mundo real” e questionando “qual é a estrada que vamos deixar de alcatroar?”, para satisfazer as pretensões do Chega. Miguel Ribeiro sugeriu parcerias público-privadas para custear a instalação e manutenção dos mupis, defendendo o fim do papel e, pela lógica, dos jornais em papel, que por vezes escrevem coisas que os senhores deputados não gostam de ler….