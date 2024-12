Recadinho natalício

Mário Cantiga, juntou a sua voz aos protestos que se têm ouvido devido à decisão do comando da PSP de Alverca de ter acabado com os três agentes que realizavam policiamento de proximidade.

O presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, juntou a sua voz aos protestos que se têm ouvido devido à decisão do comando da PSP de Alverca de ter acabado com os três agentes que realizavam policiamento de proximidade em Alhandra e decidiu escrever uma carta ao director nacional da PSP criticando a decisão e pedindo a sua reversão. Foi um recadinho do autarca imbuído do espírito da quadra, que deve certamente estar à espera de um milagre natalício!.