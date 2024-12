A CDU volta a atacar em Santarém

Há um ano, a CDU de Santarém quis contribuir para as decorações natalícias na cidade e decidiu enfeitar algumas árvores junto ao Largo Cândido dos Reis com imitações das bolinhas que decoram as árvores de Natal onde estavam mensagens políticas inscritas. Uma ideia original mas que foi considerada de mau gosto por desfear o espaço público. Este Natal a CDU voltou à carga com nova campanha política, desta vez menos agressiva para o espaço público mas igualmente a zurzir em quem gere o município e o país. Pode não ser do agrado de todos, mas expõe problemas reais que já mereciam solução, nem que fosse com a ajuda do Pai Natal….