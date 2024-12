A visita da ministra para escalabitano ver

A ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, esteve em Santarém, no dia 19 de Dezembro, para dar prova da sua existência política, que ficou aliás atestada na placa que assinalou o oitavo aniversário da Loja do Cidadão de Santarém. Pena foi que a ministra não tenha visitado as vizinhas instalações do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a necessitarem, há muito tempo, de uma operação plástica de fundo, nem se tenha sequer disponibilizado para responder a questões sobre o assunto. Mas, enfim, não se pode ter tudo e o Cavaleiro Andante fica a aguardar ansiosamente por nova visita da ministra, para descerrar a placa a assinalar a aguardada requalificação da delegação do IPDJ em Santarém. Isto se aguentar no cargo até lá….