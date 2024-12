Na cidade de Vila Franca de Xira choveram criticas por causa da falta de animação do comboio de Natal que andou a circular pelas ruas e houve até quem dissesse que alguns funerais eram mais animados. Mas na Póvoa de Santa Iria o comboio tem tido mais adesão que as composições da CP e com as paragens quase tão cheias como as da Carris Metropolitana. Em ambiente de festa, miúdos e graúdos dizem adeus aos automobilistas enquanto passeiam no comboio e os condutores interagem apitando e retribuindo os cumprimentos. É caso para dizer que as diferenças entre as cidades vão da noite para o dia e na Póvoa as viagens têm sido bem aproveitadas.