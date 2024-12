Dá saúde e dinheiro

Não há dia, no Hospital de Vila Franca de Xira, em que os acessos ao edifício não estejam cheios de automóveis estacionados por todo o lado: nos passeios, à volta das rotundas, em segunda fila e estrada abaixo.

Não há dia, no Hospital de Vila Franca de Xira, em que os acessos ao edifício não estejam cheios de automóveis estacionados por todo o lado: nos passeios, à volta das rotundas, em segunda fila e estrada abaixo. Alguns até bloqueiam o acesso à via exclusiva das ambulâncias. Tudo vale para os condutores não pagarem o valor do parque subterrâneo. Isto sim, é cuidar da saúde: não apenas se faz uma caminhada de longos metros para chegar ao hospital como ainda se cuida da saúde da carteira, que tão doente tem andado nos últimos meses....