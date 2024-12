Uma santa multa para todos!

As duas últimas semanas têm sido um inferno para os moradores da urbanização da Malvarosa, em Alverca, depois do comandante da PSP de Alverca, Manuel Rodrigues, ter emitido uma ordem aos agentes para que fossem corridos a multa todos os condutores que ao estacionar o carro na zona não cumpram o código da estrada. A Malvarosa tem, desde sempre, um crónico problema de estacionamento, porque não há terrenos públicos para criar mais parques e sempre houve alguma tolerância das forças de segurança para a situação. Agora, a poucos dias da quadra festiva, há quem esteja a receber no sapatinho multa atrás de multa, muitas passadas de madrugada quando toda a gente está a dormir. O Cavaleiro Andante concorda com quem diz que isto não é caça à multa, porque, para ser considerado caça, é preciso que a presa se mexa. É só mesmo chegar e roer a carcaça....