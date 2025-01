Ano novo promessa antiga

Ainda não foi em 2024 que Vialonga viu sair do papel a prometida piscina municipal. Duas décadas depois de se ter começado a falar no assunto, a Câmara de Vila Franca de Xira disse que o lançamento do concurso público deverá acontecer em 2025, ano de eleições autárquicas. Mas para os vialonguenses é ver para crer, porque já nas autárquicas de 2021 o executivo socialista prometeu que era desta que a infraestrutura seria construída e até à data nada. Na última Assembleia de Freguesia de Vialonga, João Francisco Pacheco, que intervém em todas as reuniões no período destinado ao público, voltou a falar no assunto: “Vialonga continua à espera das piscinas que já vem do tempo dos dinossáurios. Mas com as eleições à porta deve vir novo anúncio”. Ninguém do executivo comentou e o silêncio sobre as piscinas manteve-se. Vamos ver se o projecto da piscina acaba extinto, como os dinossáurios….