O fantasma dos esgotos

O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), tem exercido um mandato sem grandes sobressaltos, mas tem sido assombrado por um fantasma. Falamos dos esgotos, que têm moído o juízo ao autarca. Primeiro foi o colapso do emissário que leva os esgotos da vila para a estação de tratamento da fábrica do Caima, que obrigou ao despejo de esgotos domésticos sem tratamento no rio Tejo. Depois foram as descargas de esgotos industriais no rio Tejo. Agora, foi a notícia de que a ETAR de Montalvo tem estado a funcionar deficientemente e que o município está sujeito a ter de pagar uma multa avultada aplicada pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente. Caso para dizer que esta história dos esgotos em Constância, já começa a cheirar mal....