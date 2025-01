Mais uma prendinha da CP

partilhe no Facebook

Os utentes da CP, que diariamente apanham o comboio na estação da Póvoa de Santa Iria, continuam à espera de um milagre que nem o menino Jesus ou o Pai Natal conseguiram conceder nesta quadra natalícia. Os elevadores da estação continuam constantemente avariados e quem tem mobilidade reduzida ou se desloca de cadeira de rodas não tem alternativa. Este mês de Dezembro, a juntar às greves e atrasos, um dos utentes ficou com o “comprovativo” de que a máquina para validar as viagens de comboio também estava avariada. Ainda assim, fica o aviso: se a viagem não for validada o utente está sujeito a coima, mesmo que pague por condições cada vez mais precárias.