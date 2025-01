Tréguas festivas dos futuros agentes

Os comerciantes com estabelecimentos no Largo das Forças Armadas, em Torres Novas, andam num desespero.

Os comerciantes com estabelecimentos no Largo das Forças Armadas, em Torres Novas, andam num desespero tal com a falta de estacionamento que afixaram pelas árvores da zona um apelo aos alunos da Escola Prática de Polícia, aqueles que, segundo dizem, são os responsáveis pelo problema. Se a súplica não resultar pelo menos os comerciantes sempre podem ter uns dias de descanso com as férias dos alunos nesta época festiva!.