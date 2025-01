Três milhões para tapar o buraco na Chamusca

O buraco na paisagem da Chamusca, onde antes havia uma piscina, começou a ser tapado quase cinco anos depois. Algumas dezenas de crianças fizeram a escola do primeiro ciclo sem piscina e outras tantas saíram da escola para a universidade nos últimos anos sem poderem usufruir de um equipamento público por incompetência dos gestores políticos. Mas não morreu ninguém, e isso é que conta. Agora é só fazer o funeral à má gestão e esperar que no futuro o dinheiro público seja mais bem gasto. Os chamusquenses vão voltar a ter piscina, embora em data ainda por acertar com os últimos meses, ou dias, do mandato de Paulo Queimado e de Cláudia Moreira. Afinal o buraco transformou-se também numa obra de mais de três milhões de euros, a provar que na Chamusca não há obra, mas há muito dinheiro e muita falta de planeamento e de inteligência.