O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado (PS), fez um balanço do ano 2024 e endereçou aos munícipes uma mensagem de final de ano e desejou um “Natal quentinho”. No vídeo que está nas redes sociais afirma que 2024 foi um “ano desafiante” por causa da transferência de competências nas áreas da educação, saúde e acção social, mas prometeu ajudar as famílias do concelho em 2025 com mais 30 euros, uma vez que o passe vai custar 40 euros em vez dos actuais 70. Já que o edil está um “mãos largas”, é aproveitar 2025 para resolver os problemas nas escolas, colocando mais pessoal e investindo na melhoria das instalações, para assim dar uma alegria aos pais antes de deixar o cargo, já que não pode recandidatar-se nas próximas autárquicas.