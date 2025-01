A azia das mudanças nos organismos do Estado e o exemplo da cambada que se vai protegendo conforme mudam a cor das camisolas

O Cavaleiro Andante já cá anda há tantos anos que já teve tempo para aprender que “O Diabo não sabe muito por ser o Diabo, sabe muito porque vive há muito tempo”. O ditado não é exactamente assim, mas todas as versões vão dar à mesma conclusão. Vem o ditado a propósito de alguns choradinhos do pessoal que está nos organismos do Estado que, entretanto, mudou de governação e de cor partidária. Se é verdade que alguns gestores mereciam ficar, também é verdade que outros merecem o olho da rua, porque foram incompetentes e tomaram partido em vez de se limitarem a fazer serviço público.

Não tenho qualquer necessidade de apontar o dedo, mas há gente por aí que veio recambiada de Lisboa quando o seu organismo sofreu mudanças, e está em casa a ganhar do bom, sem fazer um corno. O sistema permite mudanças mas o corporativismo na política tanto beneficia o PS como o PSD, porque são eles que detêm o poder e vão trocando de lugar e de favores. É assim no Instituto de Emprego e no Ministério da Agricultura, só para dar dois exemplos. Quando os serviços estão centralizados, e entregues a uma elite que vem dos partidos, mais os seus quadros e dirigentes beneficiam da antiguidade, das influências e do emblema na lapela. Ainda temos que comer muito toucinho velho para vermos essa cambada a servir o Estado e não a servir-se do Estado. Não vai ser no meu tempo, mas será certamente no tempo dos meus netos, que não os tenho mas é como se tivesse.